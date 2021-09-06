В Туапсинском районе Кубани учеников 12 школ не обеспечивали горячим питанием

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края выявила нарушения в обеспечении учащихся горячим питанием в 12 образовательных учреждениях Туапсинского района, в двух из них дети остаются на сухом пайке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Туапсинская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что в 12 образовательных организациях питание учащихся администрацией района не организовано, приготовление и выдача еды АНО "Комбинат социального питания" не производится. В двух школах раздается сухой паек, с 3 сентября остальные школы обеспечены горячим питанием", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Уточняется, что причиной послужило увольнение нескольких работников, прокуратурой было внесено представление главе района, власти муниципалитета принимают меры по трудоустройству нового персонала, работникам повысили заработную плату.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в 2021 году на организацию горячего питания в школах выделено 3,6 млрд рублей, 2,6 млрд рублей из федерального бюджета, 1 млрд - из краевого.