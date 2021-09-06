Заморозки ожидаются в нескольких регионах Урала в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Дожди и сильные порывы ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа, в отдельных регионах синоптики прогнозируют заморозки.

"Ночью 7-8 сентября местами в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, 7 сентября в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра, в Свердловской области до четверга ожидаются дожди, во вторник - порывы ветра до 15 м/ с, температура днем составит 8-16 градусов. По данным Курганского гидрометцентра, осадки в виде дождя в регионе ожидаются 7 и 8 сентября, во вторник - порывы ветра до 14 м/ с, температура днем составит 13-19 градусов. Порывы ветра во вторник ожидаются и в Челябинской области, по данным синоптиков, они достигнут 13 м/с.

В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что в Тюменской области дожди пройдут 7 и 9 сентября, заморозки до минус 5 градусов продержатся до четверга, температура днем 11-18 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе дневная температура достигнет 9-17 градусов, ночью в среду - заморозки до минус 1 градуса, до четверга - небольшой дождь. Небольшие дожди до четверга ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе, во вторник - порывы ветра до 18 м/с, дневная температура составит 9-14 градусов.