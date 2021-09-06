Подачу тепла в дома и учреждения Вологды полностью обеспечат к 8 сентября

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы Вологды начали подключать к отоплению жилые дома. Подачу тепла проведут за три дня, до 8 сентября, социальные объекты подключают с 1 сентября по заявкам руководителей учреждений, сообщил в понедельник мэр города Сергей Воропанов.

Ранее в социальных сетях вологжане активно жаловались на холод в квартирах после резкого похолодания и дождей с начала сентября. В понедельник губернатор Олег Кувшинников сообщил о 320 подобных обращениях из всех городов и районов, поручив начать отопительный сезон повсеместно в "сжатые сроки".

"С 1 сентября подключаем социальные объекты по заявкам руководителей, работа идет активно, на сегодняшнее утро подключены 79 из 95 детских садов; 31 из 49 зданий школ; 44 здания медицинских учреждений [из около 100]. Еще раз подчеркиваю, мы ориентируемся на заявки руководителей, кроме того, поступили заявки от управляющих организаций на подключение 449 домов. Поскольку значительная часть социальных объектов уже с теплом, приступили к подключению жилого фонда, отрабатываем не только дома по заявкам, а все, где есть необходимые акты готовности. На данный момент 33 дома подключено, работу продолжаем", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Отопление в жилой фонд будет подано в течение трех дней, то есть, до 8 сентября. Запуск котельных - это задача предприятия "Вологдагортеплосеть", а подготовка и заполнение внутридомовых систем - задача управляющих компаний, добавил мэр, посоветовав при отсутствии тепла обращаться в управляющую компанию, а в случае ее бездействия - в городской кол-центр или в диспетчерскую предприятия "Вологдагортеплосеть".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города Вологды, отопительный сезон каждый год начинается в разные сроки, исходя из температуры на улице. Сроки подключения зависят от заявок руководителей конкретных учреждений, готовности их отопительных систем, управляющих компаний и коммунальных служб.

В ближайшие три дня тепло подадут и в жилые дома Череповца, написал мэр города Вадим Германов на своей странице во "ВКонтакте".