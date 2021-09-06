Старинный деревянный трубопровод обнаружили во время ремонта сетей в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Работники обнаружили в Екатеринбурге во время ремонта сетей водоотведения трубу из лиственницы возрастом около 100 лет, которая когда-то входила в городской трубопровод. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие "Водоканал".

"Специалисты МУП "Водоканал" во время ремонта сетей водоотведения на перекрестке переулка Красного и улицы Челюскинцев нашли отлично сохранившуюся канализационную трубу из лиственницы длиной около 2 м. По оценке экспертов, возраст трубы составляет около 95-100 лет, ее монтаж производился во время застройки района возле Управления Свердловской железной дороги. Отметим, что строительство и запуск системы водоснабжения и канализации в Екатеринбурге начались в 20-х годах XX века, а в 1925-м заработал первый в городе водопровод", - говорится в сообщении.

По данным начальника службы водоотведения "Водоканала" Александра Суховершина, это редкая находка.

"Находка, возраст которой совпадает со строительством первых городских сетей водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге, заняла свое почетное место среди исторических экспонатов предприятия", - рассказали в департаменте.