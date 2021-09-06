ФСИН даст возможность СМИ с аккредитацией ЦИК наблюдать за голосованием в СИЗО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний России предоставит возможность СМИ, имеющим аккредитацию при Центризбиркоме, во время проведения выборов в Госдуму наблюдать за ходом голосования в СИЗО. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-бюро ФСИН России.

"На избирательных участках, созданных в местах содержания под стражей, контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели. Кроме того, в дни голосования допуск в СИЗО, где проходят выборы, получат представители СМИ, получившие аккредитацию ЦИК России", - сообщили во ФСИН.

В пресс-бюро напомнили, что во время предстоящих 17-19 сентября выборов депутатов Госдумы VIII созыва, руководителей ряда регионов и депутатов региональных законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований административных центров субъектов РФ наравне с другими гражданами России правом принять участие в голосовании обладают подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей в СИЗО, а также лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, отбывающие наказание в виде принудительных работ.

"Участие в выборах является свободным и добровольным, этот принцип неуклонно соблюдается во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС)", - отметили во ФСИН.

В ведомстве сообщили, что во всех следственных изоляторах выделены помещения, в которых установлены кабины для тайного голосования, сотрудники СИЗО обеспечивают подозреваемых и обвиняемых документами, необходимыми для включения в списки избирателей: запрашивают документы, удостоверяющие личность, у следственных органов и судов, а если эти документы отсутствуют, то администрация следственных изоляторов оформляет справки установленного образца. Во всех территориальных органах ФСИН приняты меры по обеспечению правопорядка и законности в учреждениях УИС, обеспечению безопасности членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей и других лиц, присутствующих в ходе голосования. Лица, находящиеся под домашним арестом, смогут по разрешению следователей и судов проголосовать на избирательных участках по месту жительства, а к тем, кто не получит разрешения на выход из дома, члены избирательных комиссий совместно с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций доставят переносные урны для голосования на дом. Граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ, смогут проголосовать по месту нахождения исправительных центров.