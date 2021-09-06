Шмелева выступила за упрощение выдачи российских виз для приглашенных иностранных ученых

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева поддержала инициативу об упрощенном порядке выдачи виз РФ для приглашенных иностранных ученых. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ОНФ.

"Не нужно создавать никаких преград, наоборот, [нужно] максимально благоприятствовать приезду в Россию ведущих иностранных ученых, которые хотят у нас работать. В частности, целесообразно упростить порядок выдачи им российских виз. Это полезно и для совместного решения научно-технических задач, и для продвижения российской науки", - сказала Шмелева, слова которой привели в пресс-службе.

По словам Шмелевой, которая входит в федеральную пятерку "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, это позволит упростить международное сотрудничество в науке и открыть новые возможности в этой сфере.

Шмелева также считает необходимым внести изменения в законодательство для создания новой модели аспирантуры. Соответствующее предложение вошло в предвыборную народную программу партии "Единая Россия". "Новые федеральные государственные требования (при нашем участии в их разработке) должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности", - считает Шмелева.

Кроме того, для исследовательской работы аспирантов важно сотрудничество с индустриальными партнерами, апробация научных результатов тоже должна стать элементом новой модели аспирантуры, полагает Шмелева.