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Еще 86 новых детских садов и школ на Хайнане открыли свои двери в этом учебном году

По меньшей мере шесть из них созданы с участием средних и высших учебных заведений из Шанхая, Чунцина и Пекина, что позволит повысить качество базового образования в провинции

ХАЙКОУ, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 86 новых начальных и средних детских учебных заведений открыли свои двери 1 сентября на Хайнане. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

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По его данным, всего в них смогут учиться около 42 тыс. детей. Среди них 70 детских садов (более 16 тыс. мест), 12 школ начального и среднего образования, а также четыре учебных заведения для старшеклассников (6,7 тыс. учеников).

Как отмечает портал, еще шесть детских садов и 31 начальная школа провинции к новому учебному году были расширены и смогли дополнительно принять, соответственно, еще 500 и 19,4 тыс. учащихся. По меньшей мере шесть новых учебных учреждений региона были созданы с участием средних и высших учебных заведений из других регионов Китая - в том числе из Шанхая, Чунцина и Пекина. По задумке властей Хайнаня, это повысит качество базового образования в провинции и в будущем позволит обеспечить ее высококвалифицированными кадрами.

С апреля 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане порта свободной торговли, власти провинции зарегистрировали 36 филиалов крупных китайских и зарубежных вузов, а также свыше 50 престижных колледжей и прочих общеобразовательных заведений. За три года администрация региона одобрила порядка 110 учебных программ, приступив к реализации примерно 400 профильных проектов. Среди высших иностранных учебных заведений, открывших филиалы на Хайнане - Билефельдский университет прикладных наук (Германия), Школа гостиничного менеджмента Лозанны (Швейцария), Университет Ковентри (Великобритания), Альбертский университет (Канада).

Теги
КитайХайнань
Пандемия COVID-19
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