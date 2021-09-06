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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС начал оценку необходимости бустерной дозы вакцины Comirnaty

Под бустерной подразумевается дополнительная доза препарата, вводимая полностью вакцинированным людям для восстановления ослабевшей защиты

ГААГА, 6 сентября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку заявки на использование бустерной дозы вакцины Comirnaty, разработанной американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, для лиц старше 16 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе европейского регулятора.

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Как отметили в агентстве, под бустерной подразумевается дополнительная доза препарата, вводимая полностью вакцинированным людям для восстановления ослабевшей защиты.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека проведет ускоренную оценку данных, в том числе результаты продолжающихся клинических испытаний, в рамках которых около 300 взрослых со здоровой иммунной системой получили бустерную дозу спустя приблизительно шесть месяцев после второй дозы", - говорится в документе. Агентство планирует завершить оценку данных через несколько недель, если от производителя не потребуется дополнительной информации.

Параллельно EMA проводит оценку необходимости третьей дозы вакцины Comirnaty или Spikevax производства американской компании Moderna для людей с ослабленной иммунной системой. При этом в данном случае речь идет о третьей дозе в рамках процесса первичной вакцинации.

На время проведения оценки агентство сохраняет ранее обозначенную позицию, то есть не считает, что бустерные дозы вакцины от коронавируса являются крайней необходимостью для населения в целом.

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