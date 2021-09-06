Археологи проведут поисковую экспедицию на месте гибели солдат Ленинградского фронта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские и французские археологи проведут поисковую экспедицию "Ленинград-2021" на месте гибели солдат Ленинградского фронта, расположенном на Невском пятачке, с 24 октября по 3 ноября, почти на месяц позже заявленных сроков. Об этом ТАСС в понедельник сообщила вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Светлана Макеева.

"С 24 октября по 3 ноября состоится большой проект "Ленинград-2021", посвященный блокаде Ленинграда, который пройдет в Санкт-Петербурге", - сказала Макеева.

Ранее поисковые работы планировалось провести с 5 по 15 октября, однако затем решено было перенести их на конец месяца. "Мы хотим передать [ту атмосферу] и планируем работать в условиях холода и непогоды, которые испытывали солдаты, сражавшиеся за Ленинград", - отметила вице-президент фонда.

По ее словам, в проекте примут участие российские и французские поисковые отряды, на церемонию также будут приглашены ветераны. "Невский пятачок был местом ожесточенных боев, мы предполагаем найти большое количество останков, точное количество назвать сложно", - добавила Макеева.

Как сообщалось, участие в раскопках в рамках экспедиции "Ленинград-2021" примут около 50 российских и французских экспертов. Поиски останков, в частности бойцов 86-й стрелковой дивизии 330-го полка, будут организованы в районе Невского пятачка - плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, который в разные месяцы 1941-1943 годов удерживали советские войска Ленинградского фронта. Останки солдат планируется перезахоронить на Пискаревском мемориальном кладбище.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Историки не могут установить точное число потерь, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, сделать это удалось лишь в шестой раз в ходе операции "Искра" в январе 1943 года. Полностью блокада была снята только год спустя, 27 января 1944 года.