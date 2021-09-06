В Свердловской области выделили около 100 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Примерно 100 млн рублей выделили власти Свердловской области на помощь пострадавшим от паводка, прошедшего в начале июля в трех муниципалитетах, сообщил в понедельник ходе прямого эфира с жителями региона губернатор Евгений Куйвашев.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей прорвало дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным властей, повреждены 200-250 домов.

"Был оценен ущерб по тем домам, которым требуется ремонт. Всего уже на восстановление и выплаты ущерба мы выделили более 100 млн рублей, это на все три муниципалитета. Безусловно, Верхняя Салда пострадала больше всего", - отметил Куйвашев. По его словам, отдельные выплаты достигали 300 тыс. рублей.

Ранее в ходе прямой линии с главой региона семья пострадавших от паводка жителей региона сообщила о проблемах с получением выплат из-за отсутствия прописки. Губернатор пообещал взять такие случаи на контроль, отметив, что жители, которые имеют правоустанавливающие документы, получили компенсацию быстро.