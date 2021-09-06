Кабмин выделил 89 млн рублей на возмещение выплат пострадавшим от паводка в Забайкалье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство выделило из резервного фонда 89,5 млн рублей на возмещение Забайкальскому краю затрат на выплаты пострадавшим при паводке в июне. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 89 540 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края для возмещения расходов, понесенных бюджетом Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2021 года", - сказано в тексте документа.

Поясняется, что 30,84 млн рублей было выделено на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 12,6 млн рублей - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, и 46,1 млн рублей - на оказание помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

МЧС проконтролирует использование выделенных средств и предоставит об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.