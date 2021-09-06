Федеральную трассу М-10 "Россия" частично перекроют в ночь на 8 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленобласти временно перекроют наполовину в ночь с 7 на 8 сентября. Этой же ночью на 20 минут трасса будет перекрыта полностью в связи с проводимыми монтажными работами, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"С 23:00 07 сентября до 07:00 08 сентября 2021 года на 673-м км дороги М-10 будут перекрыты три полосы движения в сторону Москвы. Проезд будет организован по оставшимся трем полосам: по двум - в сторону Петербурга, по одной - в сторону Москвы. Также в указанный период времени планируется кратковременное полное перекрытие федеральной дороги на период не более 20 минут", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время ограничения движения на участке около деревни Ям-Ижора в Тосненском районе планируется возведение над трассой пролета для надземного пешеходного перехода. Объект строится в рамках проекта реконструкции участка дороги М-10 "Россия", включающего строительство путепровода с направленными съездами, отметили в пресс-службе. В данный момент подрядчик продолжает здесь возведение проезда тоннельного типа для сельскохозяйственной техники, переустройство сетей и мелиоративных систем, устройство двух путепроводов и асфальтирование части съездов, входящих в транспортную развязку.