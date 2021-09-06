Документы о японской агрессии во время войны предложили показать во всех регионах России

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Выставки материалов и документов об агрессии Японии против СССР во время Второй мировой войны, а также о применении Японией бактериологического оружия необходимо провести во всех 85 субъектах России, заявила сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка", ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

"Материалы выставки, которые представлены сегодня, также должны пройти по всем 85 субъектам Российский Федерации, не только в электронном пространстве. Потому что открытая выставка - это встреча, это беседа с молодым поколением и, конечно, публикация архивных документов, и все то, что мы делаем в рамках проекта "Без срока давности", - сказала Цунаева на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

По ее словам, это необходимо для просвещения молодежи, которую необходимо "вооружить аргументацией на основе тех архивных документов, часть которых представлена на выставке".

О планах Японии по оккупации

Она напомнила, что в планах Японии была оккупация Сибири и Дальнего Востока. "План по созданию сферы сопроцветания великой восточной Азии" - начал он разрабатываться уже в июле 1941 года. И материалы Токийского процесса констатировали, что в самом начале, когда еще только началась Великая Отечественная и Вторая мировая войны и мы терпели натиск нацистов, конец 1941-го - начало 1942 года, уже вопрос о захвате Дальнего Востока Японией был решенным. Опубликованные документы, в том числе частично представленные на выставке, показывают это", - пояснила Цунаева.

Она уточнила, что японские власти планировали установить особый режим на захваченной территории. "Отдельно разрабатывалась тема оккупационного режима, который, в общем-то, тоже созвучен генеральному плану "Ост" - лишение политических прав, выселение с территории населения этих территорий по рубежу Омска - Дальний Восток, Хабаровск - все это должно было быть в зоне внимания, влияния и управления после победы милитаристской Японии", - добавила Цунаева.

Широкое знакомство общественности с материалами Токийского и Хабаровского процессов поможет, по словам эксперта, победить в "ментальной войне", которая ведется в настоящее время.

О форуме

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен одной из страниц Второй мировой войны - Хабаровскому процессу 1949 года, - а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках форума в Хабаровске также организована выставка исторических материалов и документов, связанных с этим периодом Второй мировой войны, некоторые из них были недавно рассекречены или впервые представлены широкой общественности.

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия. Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.