Число лесных пожаров в Свердловской области выросло в пять раз в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году выросло в пять раз по сравнению с предыдущими годами, сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии с жителями региона.

"Особенно жаркое лето, когда почти в два раза выпало меньше осадков по сравнению с временем наблюдения за летними месяцами предыдущих годов, и пожаров было в пять раз больше", - сказал он.

По его словам, все лесные пожары были локализованы. "Ни один пожар не угрожает жизни и здоровью людей, и это во многом заслуга наших пожарных расчетов", - отметил глава региона.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 6 сентября, в регионе действуют 30 пожаров на площади 7 538 га. По данным Уральского гидрометцентра, высокая пожарная опасность сохраняется на трети территорий Свердловской области.