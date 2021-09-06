Морозовскую дачу XIX века в Обнинске отреставрируют к 2025 году

КАЛУГА, 6 сентября. /ТАСС/. Старинный особняк в Обнинске Калужской области, ранее принадлежащий известной русской меценатке и хозяйке московского литературно-музыкального салона Маргарите Морозовой, отреставрируют к 2025 году. Стоимость работ составит более 500 млн рублей, сообщила ТАСС заместитель главы города Татьяна Попова.

"У нас планируется реставрация Морозовской дачи - уникального для нашего города и региона объекта культурного наследия. Совсем скоро на нее будет готова проектно-сметная документация со всеми экспертизами. Стоимость реставрационных работ достаточно высокая - более 500 млн рублей. Рассчитываем, что к 2025 году работы в усадьбе будут завершены", - сообщила Попова.

По ее словам, после реставрации в обновленной усадьбе разместится многофункциональный культурный центр, состоящий из шести комплексов: выставочного, музейного, музыкального, творческого, образовательного и усадебно-паркового. "Очень важно то, что мы не ждем, пока отреставрируют усадьбу, а уже сегодня активно задействуем ее в различных культурных мероприятиях, поскольку и у местных жителей, и музейных работников очень трепетное отношение к этому месту. Так, этим летом в усадьбе у нас прошел большой пленэр, в котором приняли участие 35 художников, а также концерт пианиста Сергея Терехова - правнука Обнинского, который строил эту дачу", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, в ближайшие дни на Морозовской даче начнутся съемки сериала Netflix "Анна К.", который является современной адаптацией романа Толстого "Анна Каренина".

Дача Морозовой (Усадьба Турлики) была построена во второй половине XIX века на землях уже существовавшего имения Белкино, принадлежащего сначала депутату первой Государственной думы Виктору Обнинскому, а в последующем приобретенного Маргаритой Морозовой, урожденной Мамонтовой, вдовой известного мецената Морозова. В начале сентября 1918 года имение было национализировано.

В начале века в Турликах творили художники Валентин Серов и Василий Поленов. С мая 1942-го по апрель 1943 года здесь размещался командный пункт Западного фронта: в особняке бывали полководцы Георгий Жуков и Иван Конев. С 1946 года дачу занимали сотрудники Физико-энергетического института ФЭИ. В 1954 году в доме неоднократно останавливался крупнейший советский физик академик Игорь Курчатов.