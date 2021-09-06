Вологодская область получит 16 автомобилей скорой помощи до конца 2021 года

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Еще 16 высокопроходимых машин скорой медпомощи получит Вологодская область до конца года, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников. В январе область уже получила 19 подобных автомобилей.

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ предусмотрит в бюджете на ближайшие годы по 10 млрд рублей ежегодно на закупку новых школьных автобусов, а также по 6 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи. Всего по поручению президента России в ближайшие четыре года должно поступить не менее 16 тыс. автобусов и 5 тыс. скорых в регионы. До конца нынешнего года регионы должны получить не менее 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи и свыше 4 тыс. школьных автобусов, на что правительство ранее выделило почти 15,5 млрд рублей.

"В Вологодской области ожидается поставка 16 машин скорой медицинской помощи, которые будут направлены в сельскую местность для обслуживания отдаленных деревень, так как это будут машины-"вездеходы", и нам очень важно, чтобы медицина была доступна даже в отдаленных территориях. Наша задача - заменить весь изношенный парк. Также до конца этого года в область поступит 22 современных школьных автобуса", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, на данный момент благодаря региональной программе "Школьный автобус" машин старше 10 лет в эксплуатации нет. За два года в области заменили за счет регионального бюджета 118 школьных автобусов. "Но потребность остается и новые 22 автобуса придут на замену изношенных, остальные мы тоже продолжим менять и модернизировать. До конца года потребность будет закрыта", - сказал Кувшинников.

В январе 2021 года в регион было поставлено 19 легковых машин высокой проходимости общей стоимостью 16,5 млн рублей. Транспорт поставлен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентом РФ. Машины передали в центральные районные больницы.