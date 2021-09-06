На Ставрополье вырастили самый сладкий арбуз России и ближнего зарубежья

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Самый сладкий арбуз России и Ближнего зарубежья вырастили на Ставрополье. Такие итоги были озвучены на фестивале бахчеводов "Агробатл - 2021", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю.

"В Ставропольском крае прошел традиционный "Агробатл - 2021". Это ежегодный фестиваль бахчеводов, который традиционно принимает у себя крестьянское хозяйство "Пономарево" в Агротуристическом парке "Бахча Пономаревых" в Грачевский округе. Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю приняли участие в арбитражном судействе фестиваля по определению органолептических показателей и сахаристости продукции, а также в определение массы арбузов и тыкв. По итогам судейства, самый сладкий арбуз был выращен в КХ "Пономарево" Ставропольский край, а самая сладкая дыня - у бахчевода из Краснодарского края Тараса Шилова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый тяжелый арбуз оказался у представителя Оренбургской области КФХ "Мокрушин". Ягода массой 67,1 кг заняла первое место. Самой тяжелой тыквой была признана тыква из Краснодарского края с весом 544 кг, которую вырастил Максим Величко.

По данным пресс-службы, в 2021 году в фестивале приняли участие ведущие бахчеводы из 14 регионов России, а также бахчеводы Республики Беларусь. В программу вошли конкурсы по различным номинациям: самый сладкий арбуз, самая сладкая дыня, самый большой арбуз, самая большая тыква и другие.