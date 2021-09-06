В Железноводске восстановят Капитанский мостик Шаляпина

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Капитанский мостик Шаляпина, построенный почти 150 лет назад, отреставрируют в Курортном парке Железноводска (Ставропольский край) в 2022 году. После восстановления там будут проводить концерты и культурные мероприятия, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Капитанский мостик Шаляпина будет отреставрирован и возобновит свою работу в Курортном парке Железноводска. "Музыкантская беседка", сделанная на Луганском казенном чугунно-литейном заводе, была установлена в Курортном парке Железноводска в 1873 году и служила местом выступления артистов, проведения концертов, а также выполняла функцию обзорной беседки. В Капитанской беседке, которую сами артисты назвали "Капитанским мостиком", выступали многие известные артисты, дирижеры, оркестры, в том числе Федор Шаляпин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут сохранены все исторические особенности конструкции и восстановлены утерянные элементы.

"Уникальная особенность "Музыкантской беседки" заключается в акустике, которая придает любому выступлению шарм и позволяет артистам в полной мере показать свой талант, а зрителям, прочувствовать малейшие нюансы исполнения. "Музыкантская беседка" стала первым в Железноводске помещением центра культуры в Казенном парке, а инициатором ее возведения стал один из основателей Кавказских Минеральных Вод доктор Семен Смирнов. Уверен, что после восстановления объект станет еще одним традиционным местом проведения концертов и точкой притяжения нашего Курортного парка", - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в настоящее время разрабатывается документация, работы проведут в 2022 году.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.