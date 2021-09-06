Кириенко считает, что проект "Путешествие мечты" должен стать постоянным

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что проект "Путешествие мечты", в рамках которого победители конкурса для школьников "Большая перемена" едут на поезде из Москвы до Владивостока, должен быть постоянным.

"Этот маршрут, это "Путешествие мечты", конечно же, должен быть постоянным, а это значит, что еще огромное количество ребят смогут за ними [за участниками первого путешествия] повторить этот маршрут", - сказал Кириенко в понедельник на церемонии начала акции.

Он подчеркнул, что школьники помогали в разработке оформления интерьеров поезда и программы путешествия. По словам Кириенко, в рамках путешествия школьники будут выполнять различные задания. "У них будет не просто изучение истории, а у них будет дневник путешественника, в этом дневнике - задачи, они [участники путешествия] должны собрать необходимый набор наклеек, которые можно собрать только пройдя соответствующие квесты", - уточнил он.

По словам Кириенко, также участники путешествия будут создавать учебные фильмы, которые сможет "посмотреть огромное количество ребят, которые не поехали в это путешествие пока". "Пока, потому что они смогут поехать на следующий год, если примут участие в конкурсе "Большая перемена" и смогут победить", - добавил он.

О путешествии

В пресс-службе "Большой перемены" уточнили, что путешествие пройдет с 6 сентября по 5 октября и будет состоять из двух рейсов продолжительностью по 15 дней по маршрутам Москва - Владивосток (для 150 школьников) и Владивосток - Москва (для 150 школьников) с остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске.

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.