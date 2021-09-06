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Более 300 тыс. школьников посмотрели урок первой помощи специалистов МЧС

Специалисты показали, как действовать осознанно в экстренных ситуациях, как правильно делать искусственное дыхание, извлечь инородное тело из дыхательных путей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Урок по оказанию первой помощи специалистов МЧС России посмотрели более 300 тыс. школьников. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) министерства.

"3 сентября эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России провели практический онлайн-урок по оказанию первой помощи, - сказали в ЦЭПП. - К просмотру трансляции присоединилось около 310 тыс. зрителей".

Психологи МЧС России показали, как оказать первую помощь, как действовать осознанно в экстренных ситуациях, как правильно делать искусственное дыхание, как извлечь инородное тело из дыхательных путей с помощью приема Геймлиха, ответили на вопросы зрителей. "Тема оказания первой помощи важна и первостепенна, она востребована среди населения", - добавили в центре.

Проект по проведению уроков безопасности реализуется группой компаний "Просвещение" при поддержке проекта "Герои" и МЧС России. Уже были проведены три урока, посвященные безопасности в социуме, противодействию терроризму и оказанию первой помощи. Запись трансляции доступна в официальном сообществе "Просвещения" во "ВКонтакте".

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