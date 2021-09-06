Общепиту в ХМАО разрешили работать круглосуточно при вакцинации не менее 80% сотрудников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили круглосуточную работу организациям общественного питания, у которых привито не менее 80% сотрудников. Соответствующее постановление губернатор Югры Натальи Комаровой опубликовано в понедельник на сайте регионального правительства.

Ранее в ХМАО действовал запрет на работу общепита с 23:00 (21:00 мск) до 06:00 (08:00 мск).

"Установить возобновление круглосуточной деятельности организаций общественного питания. При условии охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80 и более процентов сотрудников организаций от их фактической численности, в том числе 100-процентной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей", - сказано в документе.

В настоящее время в Югре наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации и снижение числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, на 6 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 71,4 тыс., выздоровели 67,7 тыс. человек, умерли 1 073 пациента.