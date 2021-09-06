В Калининградской области началась вакцинация от гриппа

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа началась в Калининградской области с понедельника. До 1 декабря планируется привить не менее 60% жителей, сообщила пресс-служба областного правительства.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

"С понедельника, 6 сентября, привиться [от гриппа] можно во всех муниципалитетах Калининградской области <...> На минувшей неделе в регион поставлена первая партия отечественной вакцины от гриппа для взрослых в количестве 279 тыс. доз, закупленной в рамках Национального календаря прививок за счет федерального бюджета. Также поступило 14 780 тыс. доз вакцины для иммунизации детей и беременных женщин <...> До 1 декабря планируется привить не менее 60% населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для исполнения плана вакцинации на поставки в регион заявлено 607 200 доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета. Помимо этого, в регион дополнительно поступят 22,5 тыс. доз вакцины, приобретенные за областные средства в размере 5 млн рублей.

Заместитель министра здравоохранения Наталия Берездовец отметила, что вакцинация от гриппа не менее важна, чем от коронавируса, так как сохраняется риск распространения микст-инфекции и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Тем, кто уже привился от нового коронавируса, вакцинироваться от гриппа можно не менее чем через 30 дней после завершения иммунизации, отмечают в правительстве области.

В перечень для вакцинации от гриппа по Национальному календарю прививок входят: учащиеся 1-11-х классов; студенты средних профессиональных и высших учебных заведений; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; граждане, подлежащие призыву на военную службу; люди, страдающие хроническими заболеваниями - легочными, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением. За вакцинацию работающего населения отвечает работодатель.

Вакцинация от нового коронавируса

Параллельно в области продолжается вакцинация против нового коронавируса. По словам главного санитарного врача региона Елены Бабуры, защиту от новой инфекции на 3 сентября получила треть взрослого населения области. Мер, принимаемых для стабилизации ситуации, достаточно при их неукоснительном исполнении, но ситуация остается сложной.

В области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим в общественных местах, на транспорте. Наполняемость залов театров и филармоний ограничена до 50%.