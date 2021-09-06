Волгоградский форум "За бизнес" собрал молодых предпринимателей из четырех округов России

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Волгоградская область в понедельник приняла на площадке форума "За бизнес" молодых предпринимателей из четырех федеральных округов, к церемонии его открытия подключились более 4 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Более 4 тыс. человек подключились к трансляции церемонии открытия трехдневного форума молодежного предпринимательства "За бизнес". Форум проходит в третий раз, он объединяет участников из Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов, позволяет обменяться опытом, пообщаться с лидерами российского предпринимательства. Работа по поддержке бизнеса в Волгоградской области продолжается с опорой на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении.

В ближайшие два дня участников ждут встречи с ведущими экспертами по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации. Помимо марафона эффективных кейсов, мастер-классов, дискуссий и круглых столов здесь работает первая в регионе выставка "Наследие выдающихся предпринимателей Царицына".

В первый день форума подвели итоги грантового конкурса молодежных проектов: 10 победителей получили денежные сертификаты на развитие собственного дела на общую сумму 8 млн рублей. В частности, грант в 1 млн рублей вручили Василию Косымскову, который намерен развивать у жителей региона любовь к чтению через проект "Книжный". Марина Кудряшова получила 1 млн рублей на реализацию проекта по оказанию помощи малышам, имеющим отставание в двигательном развитии, и семьям с детьми-инвалидами. На развитие экспорта медовой продукции направит грант "Южная пищевая компания", компания "Джаст Эпл" - на разработку и производство оборудования для бизнеса, Александр Гудошников нацелен развивать в регионе кофейни самообслуживания, Илья Бронников - создать городскую ферму "Е-да", уточнили в пресс-службе.

"Сегодня молодежь активно интересуется предпринимательством, она открыта и активна, способна быстро адаптироваться и менять бизнес-модели. Но зачастую молодому человеку не хватает опыта, смелости, знаний. Задача таких форумов - научить быть предпринимателем, нести ответственность за свое дело, научить планировать, создавать, масштабировать, рисковать", - цитирует пресс-служба замгубернатора Волгоградской области Анну Писемскую.

Форум "За бизнес" создан по инициативе главы региона Андрея Бочарова. Мероприятие входит в перечень мер поддержки, способствующих созданию комфортных условий для старта и развития бизнеса на территории Волгоградской области. С 2014 года в Волгоградской области совершенствуется инфраструктура поддержки бизнеса: помимо финансовой, внедрены меры налоговой, имущественной, инвестиционной и административной помощи. Работа продолжается с опорой на национальный проект "Малое и среднее предпринимательство".