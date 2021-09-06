Кириенко заявил, что финалисты чемпионата ArtMasters востребованы у работодателей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Практически все финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters прошлого года получили новые проекты и предложения о работе, заявил на гала-концерте и церемонии поздравления призеров чемпионата в Большом театре в Москве в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко.

"Практически все не только победители, но и финалисты прошлого года получили новые заказы, получили новые проекты, получили новые предложения о работе, стали частью целых команд, потому что по итогам прошлого года сформировались команды уникальных специалистов, которые оказались очень востребованы", - сообщил Кириенко.

По его словам, в этом году представители крупнейших компаний по итогам финалов сами обращались с предложениями к участникам. Он отметил, что чемпионат развивается, для реализации творческих инициатив в стране открыты огромные возможности. Кроме того, создаются необходимые условия для этого, решением президента РФ увеличен объем господдержки подобных проектов.

"Решением президента увеличен фонд грантов, которые выделяет Институт развития интернета на создание творческого контента для российских сетей интернета. Общий объем финансирования у нас резко вырос, было 3 млрд в прошлом году, 10 млрд - в этом году. Вы знаете, что весной, в мае месяце, решением президента создан специальный Фонд культурных инициатив, куда тоже в этом году [заложено] 3,5 млрд, на следующий год - уже 8 млрд рублей. В общей сложности объем государственного только фонда поддержки творческих инициатив, творческих проектов измеряется уже несколькими десятками миллиардов рублей", - отметил Кириенко в беседе с представителями СМИ.

По его словам, помимо выявления талантливых ребят, создаются масштабные механизмы поддержки их творческих идей.

Влияние на образование

Сам чемпионат, по его мнению, начинает влиять на программу образования. "Мы же отбираем лучших, и эти лучшие вместе со своими наставниками начинают задавать требования, стандарты образовательным программам", - сказал Кириенко, добавив, что начинает меняться и программа подготовки этих специалистов.

В понедельник были объявлены победители чемпионата в 19 компетенциях.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, а также правительства Москвы.