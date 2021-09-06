В Греции прощаются с Микисом Теодоракисом

АФИНЫ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Тысячи жителей Греции в понедельник пришли проститься с композитором и политическим деятелем Микисом Теодоракисом, умершим 2 сентября в возрасте 96 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Прощание проходило в византийской церкви Панагии Горгоепикоос (так называемой "Малой митрополии"), которая находится у стены кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы в византийской церкви Панагии Горгоепикоос, известного как "Большая митрополия". В церкви установлен гроб с телом Теодоракиса, который туда доставили в сопровождении близких родственников композитора. Люди, пришедшие с цветами, сопровождали процессию аплодисментами, пели песни Теодоракиса, слышались возгласы: "Бессмертный", "Микис, ты живешь, ты нас вперед ведешь".

Перед входом в церковь люди зажигали свечи. Многие подходили к гробу, целовали его или клали на него руку, возлагали на него цветы. Полиция организовала два потока людей по обе стороны кафедрального собора и пропускала их к церкви Панагии Горгоепикоос по очереди небольшими группами. "Пришло очень много людей. По нашим оценкам, с 15:00 [совпадает с мск] до 20:00 тут собрались примерно 3 тыс. человек", - сообщил корреспонденту ТАСС офицер полиции, который стоял у входа в главный кафедральный собор Элладской православной церкви (ЭПЦ).

Актриса Элени Ставраки, стоявшая в очереди к церкви, сказала корреспонденту ТАСС, что пришла сюда с цветами "проститься с великим Микисом Теодоракисом, музыкальные творения которого принадлежат всему миру". "Микис был борцом за идеи и свободу людей, он был настоящим коммунистом, - сказала Ставраки. - Я тоже деятель искусства, актриса, приехала сюда с острова Парос только для того, чтобы проститься с ним. Я создала театр на Паросе, и следующий спектакль мы посветим Микису Теодоракису. Надеюсь, что Микис будет продолжать освещать нам путь, и наше общество преодолеет трудности, с которыми сталкивается".

Похороны композитора

Прощание с композитором продолжится во вторник с 10:00 до 19:00 и в среду с 10:00 до 14:00. Затем состоится официальная церемония прощания. На ней выступят президент Греции Катерина Сакелларопулу и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас. Компартия Греции, членом которой композитор являлся в течение многих лет, заявила, что "с глубоким волнением прощается с Микисом Теодоракисом - борцом и творцом, лидером и пионером нового боевого искусства в музыке".

В четверг тело Теодоракиса на морском пароме перевезут в город Ханья на острове Крит. В 13:00 в церкви в Галатасе (область Ханья) пройдет отпевание, а похороны композитора состоятся на местном деревенском кладбище, согласно его завещанию.

В связи со смертью композитора правительство Греции объявило трехдневный траур. Министерство иностранных дел страны 3 сентября открыло электронную книгу соболезнований. Аналогичные книги открыты посольствами и консульствами Греции за рубежом, они будут доступны до 9 сентября.

Автор сиртаки

Микис Теодоракис - автор многочисленных симфоний, камерных произведений, а также популярных песен и танцев в народном стиле (циклы "Лирика", "Дионис", "Федра", "Море" и др.). Именно Теодоракису принадлежит авторство музыки к показанному в фильме "Грек Зорба" (1964) танцу сиртаки, который после его выхода на экраны стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.

Теодоракис - член греческого национального сопротивления, лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1983). Композитор получил награды разных стран, в том числе орден Дружбы (10 марта 2007 года) за большой вклад в укрепление и развитие российско-греческих культурных связей. В апреле 2020 года согласно указу президента РФ Владимира Путина Теодоракису была вручена медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".