Дома в 280 населенных пунктах Чечни будут догазифицированы до конца 2022 года

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Газ проведут в домовладения в 280 населенных пунктах Чечни до конца 2022 года, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер российского правительства Александр Новак во время мероприятий, посвященных Дню Республики.

"В 280 населенных пунктов [есть] дома, к которым не подведен газ. Поручение президента - до конца 2022 года по всем заявкам в этих населенных пунктах должны быть подведены бесплатно к границам участка газопроводы. Мы провели совещание с "Газпромом", с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым), с участием местных руководителей, наметили пути решения этой задачи", - сказал Новак.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на Новака, всего в Чеченской Республике предстоит снабдить газом более 20 тыс. домовладений.

Кроме того, по словам вице-премьера, на совещании в Грозном обсуждались способы улучшения газоснабжения региона. "Прозвучало много предложений со стороны республики, касающихся передачи бесхозяйных сетей, по наведению порядка в целом в газовом хозяйстве. Это тоже те вопросы, которыми мы будем заниматься, такие поручения сегодня я дал", - отметил Новак.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.