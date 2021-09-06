Полигон ТКО в Великом Новгороде запустят в эксплуатацию до конца года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Новый полигон ТКО в Великом Новгороде введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время рабочей поездки в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

"Строительная часть закончена, заключение о соответствии получено. Теперь коллеги должны пройти все необходимые экологические экспертизы, о чем только что сказал министр, чтобы быть включенными в единую схему полигонов, то есть при нормальной работе, я думаю, что через три-четыре месяца все это должно завершиться", - сказал Никитин.

Проектная мощность полигона составляет до 170 тыс. тонн мусора в год, его вместимость - 2 550 тыс. тонн. По словам управляющего группой компаний "Новгородское спецавтохозяйство" Александра Уткина, это один из самых современных мусорных полигонов на Северо-Западе в плане экологической безопасности. На полигоне предусмотрена гидроизоляция основания и откосов карт для предохранения грунтов и грунтовых вод от вредного воздействия складируемых отходов, есть дренажная сеть для сбора вод атмосферных осадков, установлены современные очистные сооружения фильтрата.

"Росприроднадзор сейчас заходит на эту проверку [полигона ТКО]. Коллеги меня заверили, что к концу сентября будут даны результаты по итогам проделанной работы. И мы сразу же сделаем выводы, насколько правильно были выполнены работы, и можем ли мы сказать жителям региона, что здесь в действительности безопасно", - сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологи РФ Александр Козлов.

Общая заполняемость полигонов ТКО Новгородской области составляет 77%, после открытия полигона в Великом Новгороде от дополнительной мусорной нагрузки избавятся Маловишерский, Чудовский и Любытинский районы Новгородской области. Министр подчеркнул, что дальнейшее развитие проекта должно быть направлено на глубокую переработку отходов и использование их во вторичных материальных ресурсах.