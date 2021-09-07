"Известия": в курортных районах Крыма стабильная ситуация с водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Туристы в частном секторе Крыма столкнулись с периодами подачи питьевой воды по графику, но сейчас ситуация стабильная, сообщил в интервью "Известиям" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В этом году санаторно-курортным организациям было поручено обеспечить трехдневный запас воды для собственных нужд. Это требование они выполнили в полной мере, поэтому на объектах размещения всех ценовых сегментов вопрос остро не стоял. В курортных районах действительно были периоды подачи воды по расписанию, но с этим столкнулись туристы, выбравшие частный сектор. На сегодняшний день ситуация стабильная", - сказал Волченко.

Он добавил, что водохранилища "достаточно заполнены". "Тем не менее как на региональном, так и на федеральном уровне разрабатываются решения по развитию водной инфраструктуры", - отметил региональный министр.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику. Полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни - на некоторых территориях за сутки выпали двух-трехмесячные нормы осадков.