Новый детский сад открылся в удаленном поселке на Камчатке по нацпроекту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад, построенный в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Демография", принял первых воспитанников в поселке Ключи, сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.

"Детский сад "Елочка" в Ключах распахнул свои двери для первых дошколят. В новом учреждении есть спортивный зал, сенсорная комната, зимний сад, строительство детского сада велось по нацпроекту "Демография", - сказали в Министерстве образования Камчатского края.

Новое учреждение объединило под своей крышей два старых детских сада. Планируется, что группы будут посещать около 70 детей.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что с 2016 года во всех муниципалитетах Камчатского края достигнута полная доступность детсадов для детей в возрасте от трех до семи лет. Для детей в возрасте до трех лет - в 11 из 14 муниципалитетов. Очередь в ясли в настоящий момент составляет около 1,5 тыс. человек, ликвидировать ее власти полуострова намерены к 2022 году.

Ключи - поселок в Усть-Камчатском районе края. В нем проживают около 5 тыс. человек.