Молодежь Приморья в текущем году получила больше грантовых средств, чем за весь прошлый

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Молодежь Приморского края за восемь месяцев этого года привлекла на реализацию социально-значимых проектов больше средств, чем за весь 2020 год. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

"В 2020 году на реализацию проектов молодежью было привлечено более 10 млн рублей из федерального бюджета. А в 2021 году на начало осени мы перешагнули этот показатель в 10 млн рублей. Я думаю, до конца года динамика у нас будет положительной", - сказала Томчук.

Она отметила, что изменилось и количество участников образовательных программ. Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений меньше жителей региона в 2020-2021 годах принимают очное участие в федеральных программах , однако увеличилось число молодых людей, которые обучаются дистанционно.