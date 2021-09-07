Ветераны труда на Чукотке в день образования округа будут получать допвыплаты

ТАСС, 7 сентября. Законопроект "О почетном звании "Ветеран труда Чукотского автономного округа" принят на Чукотке - он предполагает дополнительные выплаты региональным ветеранам труда в день образования округа - 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава региона Роман Копин.

"Выплаты будут положены региональным ветеранам труда, которые вышли на пенсию. Женщинам старше 50 и мужчинам старше 55 лет будут ежегодно доплачивать по 10 тыс. рублей в День образования Чукотского АО. Законопроект "О почетном звании "Ветеран труда Чукотского автономного округа" был единогласно принят на очередной сессии окружной думы", - сказал губернатор.

В этом году выплату получат около трех тысяч чукотцев. Среди них - почетные оленеводы, морзверобои, золотодобытчики, мастера народных промыслов и другие. Претендент на почетное звание должен иметь не менее 20 лет подтвержденного стажа в любой организации на территории округа и быть награжденным одной из региональных наград.