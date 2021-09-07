Ученые из Белгорода запатентовали способ прогнозирования риска развития глаукомы

ТАСС, 7 сентября. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") запатентовали способ прогнозирования риска развития глаукомы на основании молекулярно-генетических данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"На базе кафедры медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" и НИЛ молекулярной генетики человека разработали способ прогнозирования высокого риска развития первичной открытоугольной глаукомы с эксфолиативным синдромом. <…> По результатам экспериментальных исследований, в группу риска входят люди с гаплотипом СТА по локусам rs3918242, rs3918249 и rs17576 гена ММР9", - проинформировали в пресс-службе.

Исследование проводилось на базе офтальмологического центра "Поколение" в Старом Осколе, отделения офтальмологии областной клинической больницы им. Святителя Иоасафа в Белгороде, а также медицинского центра микрохирургии глаза "Ковчег" в Белгороде. Ученые наблюдали более 700 пациентов-добровольцев.

"Запатентованное изобретение обеспечивает получение критериев оценки риска развития заболевания с эксфолиативным синдромом у лиц русской национальности, уроженцев Центрально-Черноземного региона РФ, независимо от половой принадлежности", - уточняет пресс-служба.

Эксфолиативный синдром является значимым фактором риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы, он сопровождается повышенным внутриглазным давлением. По сравнению с другими формами офтальмологической патологии эксфолиативная глаукома более устойчива к медикаментозной терапии и быстрее прогрессирует.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете обучается более 24 тыс. студентов из всех регионов России и свыше 3,2 тыс. иностранных студентов из 89 стран. Университет разработал 22 совместные образовательные программы с ведущими вузами стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.