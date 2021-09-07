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Сторонники Жаира Болсонару заняли центральный проспект Бразилиа накануне манифестаций

В крупных городах Бразилии запланированы массовые проправительственные митинги

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Группы сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару в понедельник вечером заняли центральный столичный проспект Министерств, прорвав выставленное на въезде туда полицейское оцепление. Во вторник в крупных городах страны запланированы массовые проправительственные манифестации, напоминает на своем сайте газета O Globo.

Как уточняется, к вечеру понедельника в районе въезда на проспект Министерств, по обеим сторонам которого расположены правительственные учреждения, образовалось скопление легковых автомобилей, грузовиков и автобусов с манифестантами, а также пеших участников проправительственных акций 7 сентября. Они повалили выставленные полицией заграждения и практически вплотную подошли к расположенной у противоположного конца проспекта Площади Трех Властей, где находятся президентский дворец, здание парламента и дворец высшей судебной инстанции страны - Федерального верховного суда. Ранее сообщалось о намерении столичных властей перекрыть доступ манифестантов на площадь.

Массовые манифестации сторонников главы государства запланированы в крупных бразильских городах на вторник, 7 сентября, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, поучаствовать в которых президент собирается лично, пройдут в столице страны Бразилиа и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу. В последнее время у Болсонару резко обострились отношения с представителями законодательной и судебной власти. Одним из поводов для народных выступлений стал отказ парламента реформировать действующую систему электронного голосования, как того требовал бразильский лидер, а также начало в отношении него расследования по делу о распространении лживых новостей.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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