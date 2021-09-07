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"Известия": уровень профессионализма окончивших вузы в 2021 году россиян ниже среднего

Несмотря на низкий уровень профессионализма выпускников, наличие диплома об образовании важно для 61% компаний, отмечает газета
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Абсолютное большинство работодателей (93%) заявили, что уровень профессионализма завершивших обучение в вузах в 2021 году россиян средний или ниже среднего. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

Исследование HeadHunter о том, насколько работодатели заинтересованы в окончивших вузы в этом году специалистах различного профиля, проводился с 27 июля по 20 августа. Согласно результатам опроса, несмотря на низкий уровень профессионализма выпускников, наличие диплома об образовании важно для 61% опрошенных компаний. Помимо этого, почти половина (41%) респондентов учитывает, в каком конкретно университете учился соискатель, сообщает газета.

Больше всего компании нуждаются в технических специалистах (заинтересованность в выпускниках этой специальности выразили 56% респондентов). Работодатели также заинтересованы в окончивших социально-экономические (31%) и строительные факультеты. Получившие юридическую (15%), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальности занимают промежуточное положение в опросе. Меньше всего компании нуждаются в выпускниках медицинских (8%), аграрных (7%), педагогических (6%), естественно-научных (5%), художественных (3%) и спортивных (0%) факультетов.

Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ отмечал относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14% до 16% сегодня, но показатель не является катастрофическим.

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