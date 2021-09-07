{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Танкер, севший на мель в Волго-Каспийском морском канале, отправился в порт назначения

Он сел на мель 3 сентября

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Танкер, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Баку, севший в пятницу на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале на территории Астраханской области, продолжил движение в пункт назначения, сообщила во вторник пресс-служба областного ГУ МЧС.

"По данным Морского спасательно-координационного центра, теплоход "ВФ Танкер-7" в 02:10 (01:10 мск) на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала 7 сентября снялся с мели, продолжил движение в порт назначения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипаж судна состоит из 12 человек, пострадавших нет. Повреждений корпуса судна нет, акватория моря не загрязнена, в результате инцидента движение судов по каналу не было приостановлено.

Теги
РоссияАстраханская область
Лесные пожары в России
Ростовская область на опыте прошлого года подготовилась к осеннему пожарному сезону
Из-за пожаров осенью прошлого года власти области вводили режим чрезвычайной ситуации
Читать полностью