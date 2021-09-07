В Болгарии вступили в силу новые ограничения в рамках борьбы с COVID-19

СОФИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Новые ограничения, введенные распоряжением министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, во вторник вступили в силу в Болгарии. Временные противоэпидемические меры будут действовать до 31 октября.

На этот период в Болгарии запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе музыкальных и других фестивалей, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест, закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей. Закрываются ночные клубы и дискотеки. Ограничивается время работы предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, которые могут работать с 7 утра и до 23:00. До 50% вместимости зала ограничено количество зрителей на концертах, спектаклях и в кинотеатрах. Допускается посещение музеев и галерей при загрузке один человек на восемь квадратных метров. Работодателям рекомендовано организовать дистанционный рабочий процесс для 50% персонала и ввести плавающее начало рабочего времени.

Новые ограничительные меры вызвали недовольство со стороны владельцев ресторанов, кафе, ночных клубов и дискотек, а также их работников, которые обещают устроить по всей стране массовые акции протеста и требуют отставки главы Минздрава.

Доля положительных результатов тестов на коронавирус в Болгарии держится на уровне 7%. Число госпитализированных увеличилось до 4 284, из них 339 находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки умерли 34 пациента с коронавирусом, а общее число скончавшихся от заболевания пациентов достигло 19 149. Прививку в стране сделали около 2,35 млн человек, в том числе около 1,2 млн завершили вакцинацию.