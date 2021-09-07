Благоустройство набережной в бухте Нагаева в Магадане намерены завершить в 2025 году

ТАСС, 7 сентября. Благоустройство набережной после работ по берегоукреплению вдоль Портового шоссе в Магадане планируется завершить в 2025 году. Соответствующий контракт власти Магаданской области заключили с компанией "Стройтрансгаз", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее правительство Колымы сообщало, что благоустройство бухты Нагаева будет выполнено в этом году. Однако теперь планируется провести более масштабную работу по облагораживанию территории, благодаря чему удастся объединить ряд общественных пространств в единый комплекс.

"Будут выполнены работы по благоустройству берегоукрепления вдоль Портового шоссе в Магадане от парка Маяк до сквера Морской. Общая площадь участка работ составит 2 936 квадратных метров. Завершить работы в полном объеме запланировано в 2025 году", - рассказали в пресс-службе правительства области.

По Портовому шоссе в регион доставляется около 80 процентов грузов, в том числе до 99 процентов топлива. Ранее областные власти сообщали, что участок этой дороги после ливней в 2014 году стал активно обрушаться. К его ремонту приступили только в 2019 году. Сумма заключенного контракта составила более 800 млн рублей, из них 403 млн рублей предоставило Минвостокразвития РФ, 403 млн рублей поступили через Минтранс РФ, затем регион получил дополнительно почти 61 млн рублей из федеральной казны. Проект ремонта шоссе включал устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Работа близится к завершению.

Что будет сделано

По данным региональных властей, целью проекта является благоустройство и озеленение набережной для создания комфортного городского пространства, предоставления возможности активного и пассивного отдыха для жителей в любое время года. Проложат велодорожки, которые соединят с уже существующими в сквере Морской и парке Маяк, ширина проезжей части составит 3,2 метра. Велодорожки продублируют тротуарами с устройством бордюров. Зоны прогулок и отдыха будут выложены плиткой с нескользким покрытием, тактильным на участках повышенного внимания.

Также оборудуют лестницы, установят скамьи с подогревом и навесом с ветрозащитой, урны, уличные спортивные тренажеры, детское игровое оборудование. Пространства для детей сделают с травмобезопасным покрытием. Для повышения безопасности на площадках и лестничных маршах поставят ограждения. Выполнят ландшафтное озеленение: групповая и рядовая посадка деревьев, кустарника, разобьют клумбы и газоны. Обустроят архитектурное освещение территории, проездов и пешеходных дорожек, декоративное освещение газонов и зон отдыха, разместят световые указатели. Все объекты выполнят в антивандальном исполнении - у них будет повышена ударопрочность. Помимо этого, в качестве антивандальной меры по нацпроекту "Умный город" установят видеонаблюдение.

Для создания комфортного пребывания инвалидов и маломобильных групп населения в бухте Нагаева места отдыха оборудуют с учетом требований государственных стандартов. Будет установлен пониженный бортовой камень на перекрестках тротуаров и дорог до 0,04 метра, ширина пешеходных дорожек не менее 1,5 метра с продольным уклоном не более 5 процентов, высота бордюра вдоль пешеходных дорожек не менее 5 сантиметров на опасных участках. Обустроят пандусы и съезды на перепадах высот, а также сделают тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходных путях. В карманах для установки скамей предусмотрят просторные места для инвалидов на кресле-коляске. На детские спортивные площадки и площадки отдыха обеспечат безбарьерный доступ, рассказали в правительстве области.