Очередная партия медицинского кислорода отправлена из Китая в Россию

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Партия жидкого кислорода медицинского назначения во вторник отправлена из Китая в Россию. Об этом говорится в заявлении на официальной странице генерального консульства РФ в Харбине (провинция Хэйлунцзян) в социальной сети "ВКонтакте".

"7 сентября из Харбина отправлена очередная партия жидкого кислорода медицинского назначения для Иркутской области", - сказано в документе.

Как уточняется, "накануне на заводе китайской компании "Лимин" состоялась символическая церемония загрузки с участием сотрудников генконсульства России в Харбине". "Предполагается, что цистерна с кислородом будет передана российской стороне уже на этой неделе через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия", - указывается в заявлении.

Как ранее сообщило торговое представительство РФ в КНР, 14 августа в Харбине была произведена погрузка первой партии медицинского кислорода, предназначенного для отправки в Иркутскую область. 17 августа автомобильная цистерна пересекла границу в районе Забайкальска.