"Известия": РКН готов участвовать в разработке доступа банков к реестру запрещенных сайтов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) выразил готовность принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Считаем, что законодательство должно четко определять правовые основания для обращения финансовых организаций в Роскомнадзор за доступом к информации, содержащейся в реестре. Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур. Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций", - сказали газете в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что круг лиц и порядок предоставления информации из реестра устанавливает законодательство. Например, имеющим лицензию Роскомнадзора операторам связи по защищенному каналу связи предоставляется доступ ко всей информации, содержащейся в реестре. Это необходимо для своевременной блокировки запрещенной информации. Ведомство не вправе верифицировать финансовые организации, обращающиеся к информации из Единого реестра запрещенной информации, это прерогатива Банка России или Минфина, добавили в Роскомнадзоре.

Сейчас банки испытывают трудности при работе с Единым реестром Роскомнадзора, сказали изданию в Росфинмониторинге, отметив, что служба поддерживает идею автоматизировать этот процесс.

Вступившие в силу 13 июля поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требуют от банковских структур отказывать в обслуживании клиентам-юрлицам, оказывающим услуги через сайты из Единого реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. За нарушение требований предусмотрен отзыв лицензии.