Путин направил приветствие участникам соревнования школьников "Президентские состязания"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского спортивного соревнования школьников "Президентские состязания". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"За прошедшее время этот масштабный проект в сфере детско-юношеского спорта убедительно доказал свою востребованность, стал мощной объединяющей силой для энергичных и инициативных школьников из многих регионов страны", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что участие в заключительных этапах этого турнира - всегда большая ответственность и личное достижение для каждого школьника. "Отстаивать спортивную честь своей школы, города, региона - всегда большая ответственность. Уверен, в финальных соревнованиях вы выступите достойно, проявите настоящие бойцовские качества, характер и волю к победе", - добавил он.

"Президентские состязания" 2021 года пройдут во Всероссийском детском центре "Орленок" с 7 по 27 сентября. В соревнованиях примут участие почти 1,5 тыс. школьников.