Похолодание улучшило качество атмосферного воздуха в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Резкое похолодание в Москве положительно сказалось на качестве столичного воздуха. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"С наступлением сентября в Москву пришла настоящая метеорологическая осень с дождями, ветром и значительным понижением температуры воздуха. Приятным "бонусом" наступившего похолодания стало существенное улучшение качества атмосферного воздуха. Дело в том, что холодный воздух из северных широт обеспечил хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере", - говорится в публикации.

По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в понедельник, 6 сентября, фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней начала прошлой недели. "Кроме того, прошедшие дожди существенно снизили содержание в городском воздухе взвешенных частиц - их концентрации почти в 4 раза ниже, чем неделю назад. Сегодня в течение дня в Москве сохранятся метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Серьезных колебаний уровня загрязнения атмосферного воздуха не ожидается", - заключается в посте.