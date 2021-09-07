Гидрометцентр рассказал о побитом рекорде по засухе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Вторая половина лета во Владивостоке побила 40-летний рекорд по засухе, сообщает во вторник Примгидромет. Количество дождя в августе в столице Дальнего Востока составило всего 38% от нормы.

"Во Владивостоке второй месяц подряд наблюдался значительный дефицит осадков. Количество выпавшего дождя составило в августе 64 мм (38% от нормы). За июль-август выпало всего 87 мм дождя. За последние 40 лет такая засушливая погода во второй половине лета в краевом центре не отмечалась", - говорится в сообщении.

Дефицит осадков в этот период в последние разы наблюдался в 1982 и 1997 годах. Однако их суммарное количество было почти в два раза больше (176 и 163 мм соответственно).

В Приморском крае август также был сухим на значительной части региона. Осадков за месяц на значительной территории края выпало 50-159 мм, что меньше среднего многолетнего количества и около него (39-109% от нормы). И только на восточном побережье края объем дождей превысил климатическую норму. На реках края в течение месяца отмечался преимущественно медленный спад уровня воды.

Как отмечал ранее ведущий специалист Примгидромета Виктор Чулков, тихоокеанские тайфуны в 2021 году существенно пока не повлияли на погоду в Приморском крае. Такая ситуация, когда за все лето ни один тайфун так и не добрался до Приморья, не совсем обычная для климата края. При этом в последний раз такое случалось относительно недавно - в 2017 году, когда единственный за весь сезон тайфун прошел над Приморьем в сентябре.