В финале трека "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" победили 11 человек

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. 11 человек из 10 регионов России стали победителями в финале трека "Здравоохранение" конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила во вторник пресс-служба организаторов конкурса.

"По результатам оценочных испытаний победителями становятся 11 участников. Двое человек представляют Москву, а также по одному человеку - Республику Башкортостан, Воронежскую область, Краснодарский край, Московскую область, Ростовскую область, Санкт-Петербург, Смоленскую область, Ставропольский край, Тульскую область. Они примут участие в суперфинале конкурса "Лидеры России" в 2022 году", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он напомнил, что впервые трек для специалистов в сфере здравоохранения был запущен в прошлом сезоне. "Всего за два года в треке поучаствовало больше 15 тыс. медиков, в числе которых врачи-практики, ученые, организаторы здравоохранения. Это большое сообщество, внутри которого уже реализуются совместные проекты, происходит обмен опытом, решаются срочные вопросы", - подчеркнул Комиссаров.

По словам министра здравоохранения, куратора трека Михаила Мурашко, показателем высокой компетентности и профессионализма участников трека "Здравоохранение" являются и их назначения на высокие руководящие должности. "Пятеро конкурсантов прошлого сезона стали главными врачами, один участник стал руководителем подразделения министерства здравоохранения, еще двое - советниками министра", - цитирует пресс-служба слова Мурашко.

Он также отметил, что среди конкурсантов есть участники, которые достигли успехов в научных разработках и получили научные патенты.

Организаторы уточнили, что возраст победителей от 27 до 42 лет. Среди них есть доктор наук и кандидат наук. Все победители получат наставников из числа авторитетных представителей медицинского сообщества и продолжат борьбу в суперфинале конкурса "Лидеры России" в 2022 году. Кроме того, они смогут пройти стажировки в Министерстве здравоохранения России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, уточнили в пресс-службе.

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годы. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 гг., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.