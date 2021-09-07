Скоростной интернет впервые стал доступен жителям двух населенных пунктов на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Волоконно-оптическая линия связи дошла до села Лазо и поселка Атласово Мильковского района Камчатки, в которых в общей сложности проживают около тысячи человек. Ранее возможности выхода в интернет через спутниковые или проводные каналы связи там не было, сообщает пресс-служба краевого правительства во вторник.

"Более 550 семей получили доступ к безлимитному интернету и цифровым услугам", - говорится в сообщении.

До строительства новых сетей в Атласове и Лазо не было ни проводного интернета, ни спутникового. В интернет жители выходили только с помощью мобильной связи. Теперь 359 семей в частном секторе в Атласове могут подключить услуги связи по новой линии. В Лазо 197 семей, проживающих в частных домах, обеспечены доступом в интернет. Строительство магистральной ВОЛС в Мильковском районе реализуется в рамках реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации" за счет средств ПАО "Ростелеком" и краевого бюджета.

Лазо и Атласово - населенные пункты в Мильковском муниципальном районе Камчатки, в которых проживают около тысячи человек.