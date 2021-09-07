Военный самолет времен Второй мировой поднимут из озера под Магаданом летом 2022 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экспедиция по подъему военного самолета, потерпевшего крушение во времена Второй мировой войны над озером Майорыч в Магаданской области, пройдет летом 2022 года. Для определения модели воздушного судна и его извлечения участники экспедиции изучат дно озера и создадут 3D-модель, сообщил ТАСС во вторник руководитель арктического экспедиционного центра "РГО Экспо", организатор и руководитель экспедиций в Арктику Богдан Булычев.

"Мы будем ждать, когда в конце мая - начале июня все растает, и уровень воды в болотах опустится, и уже в июле - августе за два месяца мы планируем произвести подъем каждой детали по отдельности. Перед этим эксперты проведут сканирование и создадут 3D-модель дна озера и прилегающих к нему территорий. Пока мы не знаем, самолет какой именно модели находится на дне озера Майорыч, один он, или их несколько - все будет зависеть от того, что покажет сканирование дна", - сообщил он.

Ранее, по словам Булычева, недалеко от места поисков находилась советская авиационная база, поэтому в ходе экспедиции могут найти остатки запчастей других самолетов. Их также планируется поднять после обнаружения. Он отметил, что после подъема всех частей самолета тот восстановят и передадут в Магаданский областной краеведческий музей. При реконструкции самолета могут использовать части машин, уже найденных поисковиками в других регионах Дальнего Востока.

Он отметил, что к изучению останков подключились историки, авиарестовраторы и магаданские блогеры. Главные исследования в этой области провел авиареставратор Сергей Закурдаев, который ранее определил, что найденные в августе на Колыме останки самолета являются частями советской летающей лодки МБР-2 [морской ближний разведчик второй], принадлежащей авиаотряду Дальстроя.

Руководитель экспедиции отметил, что проект могут профинансировать за счет грантов. "Большую часть затрат, благодаря нашему экспедиционному опыту, мы постараемся минимизировать, в том числе путем привлечения инвесторов. Планируем принять участие также в получении грантов. Также губернатор Магаданской области Сергей Носов подтвердил на встрече с командой, что поддержит проект подъема и восстановления самолета", - сказал Булычев.

В августе на Колыме при поддержке Русского географического общества прошли поисковые работы экспедиционного центра "РГО Экспо", при которых нашли останки самолета периода ленд-лиз. По предположению поисковиков, остатки являются частями летающей лодки МБР-2.