Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В настоящее время показатель превышает единицу только в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся против четырех днем ранее. В Самарской области он остался на уровне 1,03, а в Московской увеличился до 1,29 - максимума с 27 июня.

В Воронежской и Ростовской областях индикатор равен ровно 1, в Свердловской области - 0,99, в Иркутской и Нижегородской областях, а также в Москве - 0,98. В Красноярском крае коэффициент третий день подряд держится на уровне 0,92, а в Санкт-Петербурге он резко снизился и составил 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.