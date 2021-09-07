Мосгорсуд признал законным назначение штрафа Антохе МС за участие в акции 23 января

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать рэпера Антоху МС (Антон Кузнецов) на 10 тыс. рублей за его участие в несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат рэпера Оксана Опаренко.

"Мосгорсуд оставил без изменения решение первой инстанции в отношении моего подзащитного Кузнецова. Мы изучим судебное решение Мосгорсуда, ознакомимся с его доводами и решим, будем ли подавать кассацию", - сказала она.

Ранее Кунцевский суд Москвы признал рэпера виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") КоАП РФ, и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

В Москве после несогласованных митингов в январе и феврале 2021 года было возбуждено несколько уголовных дел о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции 23 января приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков. Сотни человек привлекли к административной ответственности.