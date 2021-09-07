В нацпарке Сочи высадят 5 тыс. саженцев самшита для восстановления вида

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты сочинского нацпарка планируют высадить еще 5 тыс. саженцев самшита колхидского, что необходимо для восстановления этого вида, практически полностью уничтоженного вредителями. Работы начнутся осенью, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка Сочи.

В 2012 году при подготовке к Олимпиаде в Сочи вместе с посадочным материалом завезли вредителей. За несколько лет они практически полностью уничтожили заросли самшита, который теперь внесли в Красную книгу Краснодарского края и Адыгеи.

"В 2021 году, осенью, планируется высадить пять тысяч саженцев самшита колхидского в места былого произрастания вида. За предыдущий период высадили более 17,5 тыс. саженцев, за которыми ведется постоянный мониторинг и уход", - сообщили в пресс-службе.

Восстановлением самшита занимаются специалисты нацпарка, а также неравнодушные жители города, власти и общественники. Весной приняли поправки в законодательство, которые позволяют проводить химическую обработку растений на территории особо охраняемых природных территорий. Это позволило снизить число уничтожаемых самшитовой огневкой растений.

Ранее замдиректора сочинского нацпарка Борис Туниев говорил ТАСС о том, что на восстановление самшита в Сочи потребуется порядка 80 лет. Но тот самшит, который пересадили или вырастили в научных питомниках, учитывая рост самосева, можно будет увидеть уже через 20 лет.