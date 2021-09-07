Фельдшеры в Марий Эл получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей в Марий Эл получат медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев 7 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

"Единовременная выплата будет произведена за счет средств бюджета республики. Ее размер составит 5 тыс. рублей. <…> Финансовую поддержку получат медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов медорганизаций, находящихся в ведении министерства здравоохранения республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременную выплату получат заведующие ФАПов, фельдшеры, акушерки, медсестры, зубные врачи ФАПов, занимающие должности по состоянию на 1 августа.