Следующая Всероссийская неделя охраны труда пройдет в апреле 2022 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 сентября. /ТАСС/. Следующая Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет в апреле 2022 года. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"И я надеюсь, что, с учетом всех пандемических ограничений, мы сможем нашу традиционную, уже седьмую Всероссийскую неделю охраны труда провести апреле", - заявил Котяков на Всероссийской неделе охраны труда.

Министр в разговоре с журналистами уточнил, что традиционно ВНОТ проводится во второй половине апреля.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". В рамках Недели состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.